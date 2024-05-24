【タグ付き、新品未使用】シフォンのふわふわフリルビスチェ2way

とっても柔らかくふわふわで可愛いです。なかなか着る事がないのでお譲りします。肩紐がとれるのでキャミやオフショルとしても着ていただけます☺︎定価15,750円です。#ハク#シフォン#ビスチェ#キャミソール



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