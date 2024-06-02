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Tシャツ　ヴィンテージTシャツ　刺繍ロゴTシャツ
商品番号 P37857754556
商品名

Tシャツ　ヴィンテージTシャツ　刺繍ロゴTシャツ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着　ヴィンテージ　Tシャツ　刺繍ロゴ刺繍のロゴが可愛いTシャツです目立った傷汚れなく綺麗な状態です着丈は女性のMサイズで少しゆとりがあるぐらいです174㎝男性も着れましたユニセックスで着ることのできる1着ですコットン100%着心地も良いですused品にご理解ある方宜しくお願いします
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