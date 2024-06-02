Tシャツ　ヴィンテージTシャツ　刺繍ロゴTシャツ

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商品詳細
古着 ヴィンテージ Tシャツ 刺繍ロゴ刺繍のロゴが可愛いTシャツです目立った傷汚れなく綺麗な状態です着丈は女性のMサイズで少しゆとりがあるぐらいです174㎝男性も着れましたユニセックスで着ることのできる1着ですコットン100%着心地も良いですused品にご理解ある方宜しくお願いします
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