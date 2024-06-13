ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　L ネイビー　ビッグポニー

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色はネイビーでビッグポニーと2は白です。特に目立った傷や汚れはなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。ゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36身幅43着丈63
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