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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布ご覧頂きありがとうございますサイズ⇒サイズ約：横20cm×縦10.5cm×マチ2.5cm仕様⇒お札入れ×3ファスナー式コインケース×1カードポケット×12フリーポケット×3付属品⇒箱とても綺麗なお品ですあくまでも中古品である事をご了承の上質問等ございましたらお気軽にコメント頂ければ嬉しいです！よろしくお願いしますE-2061
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