萌ロングコート　ピンタック生地

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商品詳細
カラー···ブラック着丈···ロング柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋パーティの時に羽織るコートが欲しくて購入したのですが、結局未使用です。長年タンスにしまったまま忘れてました。ちょっと季節早いですが、かなりの存在感有りますので、個性的な着こなしの為にいかがですか。発送の時にどの箱に入るのか？これから調べなくちゃ。。。
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