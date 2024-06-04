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萌ロングコート　ピンタック生地
商品番号 R63872107645
商品名

萌ロングコート　ピンタック生地
ブランド名 モユル
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック着丈···ロング柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋パーティの時に羽織るコートが欲しくて購入したのですが、結局未使用です。長年タンスにしまったまま忘れてました。ちょっと季節早いですが、かなりの存在感有りますので、個性的な着こなしの為にいかがですか。発送の時にどの箱に入るのか？これから調べなくちゃ。。。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper753509.html
http://narcologia.ru/goods/enquire117989.html
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