花柄パッチワークリバーシブルジャケットコート

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商品詳細
こちらはリバーシブルになります。丈はトレンドの短め♡⃜袖は若干長めで折り返して頂くといいと思います♡⃜ゆったりしているので中にニットなども着れます♡⃜とっても軽量です♡⃜花柄、ペイズリー柄など色々な柄を楽しめます♡⃜cottonポリエステル 素材#リバーシブルジャケット#ビンテージコート#パッチワークコート#花柄コート#ペイズリー柄コート#秋冬コート#秋冬ジャケット#ロンハーマン#ジャーナルスタンダード#キルトジャケット#SZ
http://narcologia.ru/goods/revamp524022.html
http://narcologia.ru/goods/passivity986783.html
http://narcologia.ru/goods/perforce913465.html
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