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Shigemori MUSE オーバードライブ ディストーション
商品番号 G38075302416
商品名

Shigemori MUSE オーバードライブ ディストーション
ブランド名 ボス
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

筐体の傷が多いため特価で出品中。ガリなどは無く、上質なオーバードライブサウンドが楽しめます。動作確認済み。ノンクレームノンリターンでお願いします。エフェクトタイプ···オーバードライブ
http://narcologia.ru/goods/cowpox237039.html
http://narcologia.ru/goods/slide758587.html
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