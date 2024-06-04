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専用ですリビアングラス　バングル　高品質
商品番号 M32502577671
商品名

専用ですリビアングラス　バングル　高品質
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 21,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

透明感のあるイエローの中にクリストバライトがキラキラしています。リビアングラスは、カルマを打ち消し高い波動を保つことにより引き寄せが起こるといわれています。素晴らしいリビアングラスかと思います。内径約16㌢１つのパーツ20m✖️12m〜15m　　　　　　厚さ6.5m〜8m直感で惹かれた方へ。どうぞ宜しくお願い致します。
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