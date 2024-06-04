専用ですリビアングラス　バングル　高品質

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透明感のあるイエローの中にクリストバライトがキラキラしています。リビアングラスは、カルマを打ち消し高い波動を保つことにより引き寄せが起こるといわれています。素晴らしいリビアングラスかと思います。内径約16㌢１つのパーツ20m✖️12m〜15m 厚さ6.5m〜8m直感で惹かれた方へ。どうぞ宜しくお願い致します。