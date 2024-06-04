❤️ミラオーウェン❤️レイヤードワンピース　ベージュ　半袖　セットアイテム　夏　秋

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます✩.*˚★１点限り！★早い者勝ちの商品になります♪★新品・未使用！（検品・撮影のため開封はしております）★送料無料！♪★無言購入OKです！★フォロー割あります。 フォローして頂いたら100円off致します！✩°。⋆商品説明✩.*˚◉ベルト付き１枚でさらっときまる！細めのベルトでさらに高級感溢れるファッションに。色：ベージュサイズ：１号→日本サイズ９号色：ベージュセットアップワンピースインナーワンピース[1]:総丈122cm、バスト98cm、前下がり12.5cm、ウエスト98cm、裾幅250cm素材構成ワンピース:53%リネン,46%レーヨン,1%ポリウレタン;キャミソール:100%ポリエステル取り扱い案内手洗いのみクロージャータイププルオンネックスタイルラウンドネック【Design/Styling】半袖のワンピースとテロっとした質感のキャミワンピースのSETアイテム。素材や質感の違いがユニークなワンカラーのMIXコーデが完成します。半袖ワンピースは袖に太めの折返しの立体感がポイント。サイドに深めのスリットを入れているのでレイヤード感が強調され、SETのワンピースだけでなくデニムやニットパンツともコーディネートしやすいアイテムです。キャミソールワンピースはニットやTシャツと合わせるのもおすすめで、単品での着回し力もバツグン。ロング、ロングレイヤードも共地別ベルトでウエストマークのメリハリですっきりと着こなせます。カラー···ベージュ
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