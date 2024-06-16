レディース シャツ　ワンピース　ロング　春 秋冬 新品

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商品詳細
「親愛なるお客様、お読みいただきありがとうございました」状態：新品・未使用レディースシャツ ワンピース ロング 春秋冬新品長袖バスト約118cm丈約114cm肩幅約55cm袖丈約49cm平置きで採寸の為、2-3CMの誤差が生じる場合がございます商品の外部包装は、輸送中の破損の可能性があるため、ご理解いただけますようお願い申し上げます。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。ご質問があれば、まず私にご連絡ください。お願いします.ᐟ.ᐟ最後までお読み頂きありがとうございました。◕‿◕。
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