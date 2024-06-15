良品　セリーヌ　トリオンフ　ブラゾン　ショルダーバッグ　ネイビー　ヴィンテージ

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メルカリヴィンテージショップのLeaです♪素敵なアイテムをご紹介出来たらと思います♪商品は随時更新しております#LeaVintageSelectを検索条件に保存をお願いします♪★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★様々なハイブランド商品を取り扱っております♪是非ご覧下さいませ。#CELINEコレクションLea★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■商品詳細ブランド：セリーヌモチーフ：トリオンフ、マカダムカテゴリー：ショルダーバッグカラー：ネイビー素 材：PVC、レザー仕 様：内側ポケット×2付属品：なし（本体のみ）約H19cm×W23cm×D5cmショルダー長さ約57-94cm（3段階調整）重 量：約560ｇ■状態・ランクランクBA 日常的に使用していた傷、汚れ等はわずかにございますが、気にならない程度の良品です。※中古品となりますので、使用感や匂いがある場合がございますのでご了承ください。その他気になる事がございましたらお気軽にコメントください♪プロフィールの方にコメントや配送、真贋等の詳細があるのでご確認ください。※状態の確認や値引き交渉は具体的な提示をしていただけるとスムーズに対応できるのでご協力お願いいたします。大黒屋鑑定済みnabwvxM#セリーヌ#マカダム#トリオンフ#ショルダーバッグ#ネイビー#PVC#レザー##良品中古#ヴィンテージ#ハイブランドカラー...ブルーオールドシリーズ...オールドセリーヌ種類...その他ショルダーバッグ