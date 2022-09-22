nop de nod Cielリネンパネルチェックノーカラーブラウス

★即購入OK★꧁商品説明꧂生地幅いっぱいの大きなリピートが毎回人気のオリジナルチェックシブラウス。さわやかに配色ラインが入ったような柄をリネン100％で作りました。リネンならではの程よいくったり感の風合いを出す為、縫製後に洗いを施しています。ワイドな分量で、サイドが垂れるこなれ感のあるシルエットが涼しげなノーカラートップス。柄を生かしたシンプルなデザインながら、後ろは長めになっています。꧁商品状態꧂3回着用致しました！汚れなど御座いません^^発送時や保管してる時にシワが付いてしまうかも知れませんのでご理解の程宜しくお願いします!꧁商品サイズ꧂■M着丈 約70cm身幅 約78cmゆき 約43cm꧁カラー꧂キナリ✴送料無料 匿名発送です!郵便かヤマト便での発送になります！梱包は雨などに濡れないよう二重包装致します!素材···麻袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋



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