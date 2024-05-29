美品 100%SILK 桜色シルクトップス　サイズS 新品、未使用

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柄・デザイン···無地カラー···ピンクカップ···カップなし季節感···春、夏、秋サイズ：S身幅：47cm着丈：57cm100%SILK※検品のため一度開封しておりますが、新品未使用品です。※写真をご確認の上、ご購入ください。※折りたたんで発送します。シワが気になる方はご購入をお控えください。※自宅保管にご理解ある方のご購入をお願いいたします。