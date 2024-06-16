サニーレーベル バンドカラーコットンレースシャツ　ライトグレー

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URオンラインより購入しました。前後2wayで着用でき、とても上品なブラウスです♡ブラックやネイビーとの相性が良く、パンツ、スカート、サロペットなど何でもよく合います。ライトグレーですが、ベージュのような優しい色味で、顔映りも良いです。これ以上の値下げは考えておりません(＞人＜;)◉定価 7920円（税込）◉色 ライトグレー◉サイズ FREE※以下、サイトより↓↓甘くなりすぎないコットンレースを使用したブラウス毎年大人気のブラウスが今年も登場。前後で着用可能な2way仕様で、二の腕が気になりづらい袖丈にもこだわりました。胸下で切り替えギャザーを入れることで立体感を持たせ、一枚で着映えのする一着に仕上げています。POINT・豊富なカラー展開・便利な前後2WAY仕様COORDINATEすとんとしたシルエットなのでパンツともスカートとも好相性◎オンオフ問わずお使いいただけます。【2023Spring/Summer】※商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。※商品の色味の目安は、商品単体の画像をご参照ください。[スタッフC]年齢:40代,身長:154cm,体型:普通普段の着用サイズ:S～M【着用カラー/サイズ】ライトグレー/FREE【サイズ感】肩先が隠れるので、1枚でも着やすいです。身頃は肌離れするサイズ感で、暑い夏にも快適に過ごせます。【素材感・着心地】少しハリ感のあるコットン素材です。全体に施されたレースで風通しよく、涼しく着ていただけます。【その他】前後2WAY仕様なので、雰囲気を変えてお楽しみいただけます。-----------------------------素材感透け感:ややあり(ミント,オフ)伸縮性:なし裏地:なし