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【D\u0026G】キャミソール パープル　1度着用のみ　肌触り抜群です
商品番号 O82592162248
商品名

【D\u0026G】キャミソール パープル　1度着用のみ　肌触り抜群です
ブランド名 ディーアンドジー
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中よりご覧いただきありがとうございます☻ご購入の際は必ず!!プロフィールに目を通してからお願い致します。他かなり多数出品しておりますので、#いーちゃん♡をクリックしてご覧いただけると幸いです。【ブランド】D\u0026Gイタリア製【サイズ】M【お色】パープル【状態】超美品(1度短時間着用のみ)D\u0026G正規店で購入したキャミソールです。1度短時間着用した後は1度も着る事がないままでした...アンダーウェアでは無いD\u0026Gになります。生地が良く、兎に角柔らかく伸びも最高に良いです！！#ドルガバ#ドルチェアンドガッバーナ#DG#紫#パープル#キャミソール#本物#イタリア製【取扱ブランド】#rosebud#ビューティーアンドユース#ガリャルダガランテ#アダムエロペ#Tommorowland#アーバンリサーチ#アメリカンラグシー#フリークスストア#ciaopanic#ローリーズファーム#KASTANE#カスタネ#BEAMSboy#BEAMS#nikoand#ニコアンド#エイチアンドエム#ベルシュカ#ungrid#アングリッド#Todayful#ライフイズ#ViaJ#トゥデイフル#ZARA#ユニクロ#ビラボン#ロキシー#AFENDS#APE#supreme#AFENDS#CHANEL#FENDI#GUCCIカラー···パープル柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/revamp57722.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring174796.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi622647.html

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