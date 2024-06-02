【新品】DIOR 扇子 2023ディオリビエラ ノベルティ限定 + 香水2本

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DIORディオール①扇子2023ディオリビエラ②ギフトタグ6枚綴り③④香水2種DIORIVIERA1.2mlLUCKY2ml新品バラ売りはいたしておりません。※巾着袋は付きません※多少の誤差はご了承願います。※細かな傷、汚れなどは中古品ということでご理解いただき、気になる点などは事前にご確認願います。※喫煙者はおりません。プロフ必ずお読みください。大掃除中につき家中から、今まで買い集めてきた#インテリア家具#雑貨#ファッション#ジュエリー#アクセサリー#シューズ#バッグ#本その他#書籍 出品いたします。よろしければフォローくださいませ。