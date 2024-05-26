Happytomoサマ3点セット

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商品詳細
6,980＋6,980＋4,980＝18,940➖1,000＝17,940円になります。サイズ長さ120cm×8cm付属品はありません□単品のお値下げは不可とさせていただきます未使用になりますが一度人手に渡った商品だということをご理解頂ける方のみご購入くださいませ。ヴィンテージ品になりますので完璧な商品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。カラー···イエロー
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