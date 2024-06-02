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新品　K18イニシャルK　天然ダイアモンドペンダント\u0026K18角アズキネックレス
商品番号 T68407022561
商品名

新品　K18イニシャルK　天然ダイアモンドペンダント\u0026K18角アズキネックレス
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 13,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態：新品総重量：0.9g【ペンダント】全長縦：約5mm全長横：約6mm刻印：K18　　　0.015（ダイアモンドのct）【ネックレス】長さ：40cm幅：約0.5mm刻印：K1818金の角アズキネックレスに天然ダイアモンド付のイニシャル『K』を合わせたペンダントネックレスです☆
http://narcologia.ru/goods/ordering110279.html
http://narcologia.ru/goods/displease521731.html
http://narcologia.ru/goods/response654242.html
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