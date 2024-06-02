新品　K18イニシャルK　天然ダイアモンドペンダント\u0026K18角アズキネックレス

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商品詳細
状態：新品総重量：0.9g【ペンダント】全長縦：約5mm全長横：約6mm刻印：K18 0.015（ダイアモンドのct）【ネックレス】長さ：40cm幅：約0.5mm刻印：K1818金の角アズキネックレスに天然ダイアモンド付のイニシャル『K』を合わせたペンダントネックレスです☆
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