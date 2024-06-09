プロフ必読!　チチカカホロモハールプルオーバー

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【WEB限定】／ブラウスレディース半端袖五分袖パフスリーブVネックブロックプリントホログラム箔押しキラキラゴールド綿100%コットンブラックグリーンパープルトップスキラリと華やかに輝く、大人っぽいホロモハールプルオーバー■デザインホログラムの「ホロ」と、ヒンディー語でスタンプを意味する「モハール」。インドの職人が手彫りの木版を使って、ひとつひとつ手作業でスタンプした美しいブロックプリントが魅力的☆ゴールドブロンズパウダーを使用した箔押しなので、ホログラムのように上品にきらめきます。バスト下にタックを入れて、ふんわりと女性らしいフレアシルエット。襟はVネックでスッキリとさせて、バランスよく仕上げています♪■サイズ感レディースフリーサイズ程よくゆったりとした、リラックス感のあるサイズ。■素材感繊細なインド綿100％、柔らかなコットンボイル生地を使用しています。■スタイリングデニムのワイドパンツやブーツカットなど、シンプルでちょっぴり緩いボトムスと相性抜群！同シリーズのボトムスと合わせて、セットアップにするのもおすすめです。透け感：やや透ける(ライトパープル)伸縮性：なし裏地：なし光沢：なし生地の厚さ：薄手ポケット：なし【お取り扱い上のご注意】この製品はアジア諸国の特徴、風合いを生かして作られています。お取扱いの際は下記の点にご注意下さい。・洗濯の際、色落ちする場合がありますので他の物と分けて洗って下さい。また、長時間のつけ置きはお避け下さい。・漂白剤及び蛍光増白剤入りの洗剤はご使用をお避け下さい。・摩擦や発汗、雨などで濡れた際はほかの衣料やバッグなどに色移りすることがありますのでご注意下さい。・生地の性質上、縮み・織りむらがあります。サイズ(cm)バスト:120身丈:65袖丈:21.7肩幅:73素材綿100％原産国インドカラー...パープル袖丈...七分袖柄・デザイン...ホロモハール素材...コットン季節感...春,夏,秋タグ付きアジアン衣料エスニックファッション大人キレイめトップス重ね着プルオーバーカットソーWEB限定購入時税込み７４８０円