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FRAMeWORK ストライプシャツ　ベージュ
商品番号 A43105910566
商品名

FRAMeWORK ストライプシャツ　ベージュ
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレームワークベージュ×チャコールグレー×白のストライプ可愛いのですが、似合わないので出品します。。色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)中古にご理解ある方のご購入お待ちしております。ご不明点はコメントください。
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