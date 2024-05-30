FRAMeWORK ストライプシャツ　ベージュ

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商品詳細
フレームワークベージュ×チャコールグレー×白のストライプ可愛いのですが、似合わないので出品します。。色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)中古にご理解ある方のご購入お待ちしております。ご不明点はコメントください。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic349212.html
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