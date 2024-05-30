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- ！値下げ！【AULA】チュールドッキングデザイントップス
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商品詳細
！値下げ！AULAチュールドッキングデザイントップス■カラー ブラウンとカーキの中間のようなお色■サイズ ０サイズ着丈 約53cm身幅 約42cm素人寸法のため誤差はご了承ください。肩幅や袖丈はデザイン的に省略させていただきます。素材やお手入れ方法等は添付写真６〜８枚目をご確認ください。室内試着のみです。出品にあたりホームクリーニング済み。目立つ汚れや傷は見当たりません。コンパクトに畳んで発送いたしますので、その際の畳ジワご了承くださいませ。ご検討をお願いいたします。
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