ナチュラルビューティー　NATURAL BEAUTY フリルブラウス38ボルドー

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ナチュラルビューティーNATURALBEAUTYフリルブラウス半袖●新品未使用●タグに汚れあります●替えボタン付き【サイズ】38【カラー】 ボルドー系身幅 約43㎝着丈 約52㎝袖丈 約25㎝まだまだ暑いですがボルドーで一足先に秋の気分を演出してくれるブラウスです。裾にゴムが入っています。自宅保管品になります。小さく畳んでご配送しますのでご了承下さい。通勤服 ビジネスカジュアル袖丈···半袖季節感···夏、秋袖丈···半袖季節感···春、夏、秋