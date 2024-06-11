etretokyo バックドレープスラブカットトップス

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etretokyoバックドレープスラブカットトップスsizeFcolorグレー（着丈68cm身幅65cm肩幅46cm）数回着用。目立つ汚れなく綺麗ですが、自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。etreetretokyoETREETRETOKYOエトレエトレトウキョウ