スピックアンドスパン　黑　シャーリングブラウス　透け感有　ノーカラー

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カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...夏スピックアンドスパンのシャーリングブラウスノーカラー、半袖、黒のボタンウエストまで体に沿い、裾が広がる腰丈のブラウス。透け感あり。縦と横ののシャーリング着丈70㌢、胸囲46㌢、裾70㌢ストレッチの効いた伸び感あり新品、自宅で試着のみ、値札無し夏向きのシルエットの綺麗なブラウスです。