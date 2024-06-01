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スピックアンドスパン　黑　シャーリングブラウス　透け感有　ノーカラー
商品番号 V30470607961
商品名

スピックアンドスパン　黑　シャーリングブラウス　透け感有　ノーカラー
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...夏スピックアンドスパンのシャーリングブラウスノーカラー、半袖、黒のボタンウエストまで体に沿い、裾が広がる腰丈のブラウス。透け感あり。縦と横ののシャーリング着丈70㌢、胸囲46㌢、裾70㌢ストレッチの効いた伸び感あり新品、自宅で試着のみ、値札無し夏向きのシルエットの綺麗なブラウスです。
http://narcologia.ru/goods/smear434504.html
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