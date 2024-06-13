FANCY VIVID PURPLISH PINK 0.056ct RD

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※他のサイトや店舗での販売も行っております。お手数ですが入札前に購入確認のコメントをお願い致します。FANCYVIVIDPURPLISHPINK0.056ctRD/RT2284/CGL明るく濃すぎない、発色のよい可愛らしいVIVIDPINKとなります。ラウンドならではのキラキラ感もプラスされよりこのピンクダイヤモンドを美しくしています。カットのメイクが大変良いです。FANCYVIVIDPURPLISHPINKピンクとパープルが混ざり合った絶妙なカラー！濃厚な彩度で、夢のような可愛らしさを持っています。見ていて胸が高鳴るような、心引き付けられるピンクダイヤモンド！サイズは小さいですが、色が濃い為、とても印象に残るダイヤです。カットは人気の高いラウンドブリリアントカットです。SIクラスで、目立つ内包物もなくどこをとっても、バランスの良いピンクダイヤモンドです。ピンクダイヤは現在高騰中です。数も少なくなっています。気になった方はお早めに！！！●加工のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。★カラー関連コメントご購入時の参考に★ピンク＜ピンクダイヤモンドの持つ意味・イメージ＞幸福感・優しさ・恋愛・柔らかい・可愛い＜どんなときにピンクを取り入れたらよいか＞*優しい気持ちになりたい*仲直りしたい*なごやかで幸せな気持ちになりたい*女子力を上げたい*恋をしたい宝石名：ダイヤモンド（天然）シェイプ：RDカラット：0.056ctカラー：FANCYVIVIDPURPLISHPINK色の起源：ナチュラルクラリティ：SI2蛍光性：MEDIUMBLUEピース：1pサイズ:2.46-2.49×1.51mm付属品：CGL◉ご購入前に、プロフィールに記載しております販売規約を必ずお読みください。カラーダイヤモンドファンシーカラーダイヤモンドピンクダイヤモンドブライダルリング指輪ネックレスイエローダイヤモンドブルーダイヤモンドレッドダイヤモンドパープルダイヤモンドグリーンダイヤモンドオレンジダイヤモンドホワイトダイヤモンドバイオレットダイヤモンドルースジュエリーペンダントピアスイヤリング