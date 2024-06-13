ユアソル/Ursul U-TURN ブレスレット

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ユアソルUrsulU-TURNブレスレット数年前に購入して1回ほど使用し、自宅保管しておりました。使用する機会がないので出品いたします。カラー ブラウン×ゴールドサイズ調整可能気になるダメージはありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。値下げ交渉には応じておりません。