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ユアソル/Ursul U-TURN ブレスレット
商品番号 F30296327559
商品名

ユアソル/Ursul U-TURN ブレスレット
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユアソルUrsulU-TURNブレスレット数年前に購入して1回ほど使用し、自宅保管しておりました。使用する機会がないので出品いたします。カラー　ブラウン×ゴールドサイズ調整可能気になるダメージはありませんが、神経質な方はご遠慮下さい。値下げ交渉には応じておりません。
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