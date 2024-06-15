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【極美品】ココセリュックスゴールド　ダイヤモンドレザー　ショルダー　ポシェット
商品番号 N60278649975
商品名

【極美品】ココセリュックスゴールド　ダイヤモンドレザー　ショルダー　ポシェット
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,386 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COCOCELUXGOLDココセリュックスゴールドのショルダーベルト付きポシェットです。高さ:約23cm横:約16cmマチ:約5cm牛革を使用しているので丈夫かつ柔らかい手触りです。カラーがグレーなので服装を問わず使いやすいデザインです。メインのファスナー付きポケットは長財布でも入り、その前後にポケットが2つ、ロゴがついている部分はマグネットで閉じるポケットがついているため収納力は抜群です。1度も使用していないため目立つ傷などはないですが、あくまで個人の手に渡り自宅保管していたものなので気になる方はご遠慮ください。すり替え防止のため返品は致しかねますのでご了承下さい。
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