CHANEL シャネル 長財布

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商品詳細
正規店にて購入致しました。若干の使用感あります。商品すり替え防止の為、ご購入後の返品返金等致しかねます。中古品にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。神経質な方は御遠慮ください。角スレなど画像をよくご確認ください。付属品は写真に写ってる全てです。
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