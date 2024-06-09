kitamura A4 キタムラ レザー　ワンショルダーバッグ

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サイズ縦約29cm横約36cm奥行約8cmベルト長さ約45cmカラーブラック画像にありますが内側上部にヤケ、ボトムにうっすら汚れあり。他目立った傷、汚れなく良品です♪A4サイズ収納可♪普段使いにピッタリ♪デザイン、革の質感良く高級感ありオシャレです♪