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【新品】ファミリア ポシェット
商品番号 C99197418758
商品名

【新品】ファミリア ポシェット
ブランド名 ファミリア
特別価格 税込 4,730 円
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商品詳細

大人気の舟形ナイロンポシェットが、チャームを新たに登場！クマちゃんのチャームがマリンスタイルにリニューアルしました。本体のカラーにあわせて、クマちゃんの色が異なるのもポイントです。マチがついているので、小さくても容量があり、使いやすい大きさです。◎サイズ:たて約14cm×よこ約22cm×マチ約9cm肩紐全長120cm◎参考価格:11000円◎タグ付き新品未使用品です。新作のチャームタイプになります。売れなければ自分で使用するのでお値下げは考えていません。エルベシャプリエロンシャンロエベ
http://narcologia.ru/goods/subtropical513601.html
http://narcologia.ru/goods/diamond277758.html
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