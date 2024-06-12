【新品】ファミリア ポシェット

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大人気の舟形ナイロンポシェットが、チャームを新たに登場！クマちゃんのチャームがマリンスタイルにリニューアルしました。本体のカラーにあわせて、クマちゃんの色が異なるのもポイントです。マチがついているので、小さくても容量があり、使いやすい大きさです。◎サイズ:たて約14cm×よこ約22cm×マチ約9cm肩紐全長120cm◎参考価格:11000円◎タグ付き新品未使用品です。新作のチャームタイプになります。売れなければ自分で使用するのでお値下げは考えていません。エルベシャプリエロンシャンロエベ