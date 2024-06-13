クロコダイル JRA ショルダーバッグ 巾着タイプ

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【商品の説明】クロコダイルJRA公認ショルダーバッグブラックです。使用感ほとんどなく、巾着タイプのまるっこく、可愛いショルダーバッグです。コンビラインが素敵ですね。クロコマットですので落ち着いた感じもいい感じ、JRAですので品質もいいですよ。格安出品致しますので、お好きな方是非とも此の機会に御試しくださいませ。早い者勝ちですよ。オススメ品物【ブランド】JRA【形・タイプ】ショルダーバッグ【カラー】マットブラック【サイズ】cm26×21×16概寸【重さ】軽い【素材】外側クロコマット本革内側スゥエード調【仕様】【付属品】JRAしおりタグ【状態】B-C☆状態の詳細A新品・未使用B極美品C美品D一般的使用感で美品E一般的使用感Fジャンク品・リペア必要☆商品状態詳細は、個人の価値観の違いも有るかと思いますのでご了承願います。【注意事項】ご不明点は、お気軽にコメントより願います。出来る限りお伝え出来るよう努力したいと思っております。お仕事中は返信が遅くなる事もございます。あくまでも中古品ですので、完璧品を求められる方、神経質な方にはおすすめしません。ノークレーム、ノーリターンにてお願い致します。発送に関しましては、リサイクル梱包もございますが、ご了承願います。