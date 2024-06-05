original☆リング付きエクステ　ツイン60 初音ミク

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商品詳細
※こちらは他サイト出品中です。売れ切れましたら削除させて頂きます。ブラック〜ブルーグリーンブラック〜ダークグリーン差し色ブラック〜ライトブルー差し色毛量⑩リング2連 シルバー大リング シルバーカラビナ大編み込みの状態 エクステ約50cm(全長約59cm)リボン、編み込み解いてのご使用可能です♪編み込み解く場合は、跡がついてますのでお好みで、アイロン、コテご使用下さい。水スプレーして180°迄可能です。リボン※ネコポス発送無料#初音ミク#コスプレ#マジカルミライ#ライブヘア#リング付きエクステ#リングエクステ#成人式#イベントヘア#ポニーテールリング
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