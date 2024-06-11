ADMJ 牛革クロコ型押し　長財布　ダークブラウン　スワロフスキー

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商品詳細
ADMJ牛革クロコ型押しの長財布です。色はダークブラウン。スワロフスキーの装飾がされています。ショルダーは取り外し可能。収納もたくさん有ります。スナップ部分が少々緩くなっています。付属品全て揃っています。素材···本革カラー···ブラウン財布形···長財布
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