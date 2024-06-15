スタージュエリー　サンビーム　K18 0.20CT

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太陽のデザイン サンビーム装飾···ダイヤモンド0.20CT材質···18Yゴールド長さ…40cm〜45cm (内アジャスター5cmまで可)トップ…1cm(サンビーム)サイズ測定はおおよそになります本店にて箱、ケース、ギャランティーカード有使用する機会があまりなく長期保存していました。大変きれいな状態です。太陽サンビームのデザイン直径が約1cmなので、ダイヤモンドの存在感が素敵です。お安く出品しておりますのでお値下げ不可でお願いします。#18k#ダイヤモンド#ネックレス#サンビーム#太陽