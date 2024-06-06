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●タグ付き未使用品　シルバーフォックス　肩掛け　日本製
商品番号 O65158390892
商品名

●タグ付き未使用品　シルバーフォックス　肩掛け　日本製
ブランド名 ファビオラ
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●新品　未使用品●・シルバーフォックス　肩掛け　ショール・大阪心斎橋大丸百貨店で購入　（○十万）・タグがついたままです・タグに記載があるように日本製なので安心の商品です。・娘の成人式にと思い購入しましたが使いませんでした。・禁煙家のクローゼットにて無臭の防カビ剤を入れ保管していました。（時折り風通ししてあります。）・お着物だけてなくノーカラーのコートにも合わせられます。・艶がありふかふかでゴージャスです。
http://narcologia.ru/goods/monophonic122112.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox769739.html
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