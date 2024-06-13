☆美品☆送料無料☆MICHAELKORSマイケルコースレザー2WAYトートバッグ

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※必ず、プロフィールをお読みの上、ご購入お願い致します☆※マイケルコースのショップで購入致しました。※正規品本物でございます☆MICHAELKORSマイケルコースのレザー2WAYハンドバッグでございます☆☆キュートで高級感のある商品でございます☆付属のショルダーでショルダーバッグとしてお使い頂ける商品です☆収納力抜群で使い勝手の良い商品でございます☆是非この機会にいかがでしょうか*:..。o○☆◆評価ランク/5◆状態/手持ちにハゲ、一部糸のほつれがありますが、その他は美品でございます☆中は薄汚れがございます☆◆サイズ/縦約23cm 横約33cm 幅約13cm手持ち部分約36cmショルダー部分約106cm◆ポケット/内側×5 外側×2◆付属/本体のみ◆色/ブラウン系#値引きしますマイケルコース☆ランク表示の見方☆【S】新古・未使用品【6】数回使用程度の超美品【5】多少の傷、汚れがあるが程度良好の美品【4】一般的な使用感のあるお品【3】傷、汚れがあり使用感を感じるUSED品【2】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品【1】ジャンク品※当店独自の程度表です。大体の目安としてお考えください。※出品商品につきましては厳しい鑑定基準をすべてクリアしており、コピー品の類は一切取り扱っておりません。古物商許可証福岡県公安委員会第901151310043号