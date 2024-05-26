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ルビーインゾイサイトバングル
商品番号 C65368307429
商品名

ルビーインゾイサイトバングル
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

桜模様の❁⃘*.゜桜と呼ばれている、レアカラールビーインゾイサイトバングル！！！赤の部分は真っ赤でゾイサイト部分は、な、なんとグリーンではなく黄緑色☆*。凄く綺麗な色合いです！内径ボード17#ルビー#ルビーインゾイサイト#バングル#天然石#ブレスレット
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