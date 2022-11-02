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- 【新品】THE NORTH FACE マウンテンバーサマイクロジャケット M
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商品詳細
軽量で優れた保温性を持つマイクロフリースを採用したジャケット。リサイクルフリース素材を使用した、環境問題に配慮した商品です。サイズ感を見直し、背中の幅を出すことで動きやすさが向上しました。パックのショルダーハーネスが当たる肩部分は、耐摩耗性に優れたナイロン生地を使用。静電気の発生を抑える静電ケア設計。森林限界を越える登山シーンから肌寒い季節のキャンプまで、シーンを問わず幅広く活用できる中間保温着です。【機能】・リサイクルフリース素材を使用。・肩部分布帛補強。・ファスナー付きサイドポケット。素材VersaMicro100ECO（ポリエステル100％）［肩部分］NORTHTECHClothECO（ナイロン100％）実寸サイズ（cm）M：着丈62、身幅45、肩幅38、袖丈58、裾幅47、袖口幅10色 ケルプタンNLW22304
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