⭐︎未使用⭐︎HOME CLEAR ホームクリア 家庭用脱毛器 送料無料

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商品詳細
☘️メンズクリアHOMECLEAR家庭用脱毛器☘️開封済み未使用品（起動確認済み/残量999999表示）開封しましたが使用せず保管していたため出品いたします。⭐️早い者勝ち・即購入可能です⭐️気になった商品があれば、まずは✨いいね✨をしてみてください！✔︎お届けについてご購入・お支払い後48時間以内に、らくらくメルカリ便（匿名配送）にて発送、送料無料でお届けいたします。✔︎その他・注意事項商品外箱に傷・軽微な汚れがございます。本体・サングラス・ケーブルのみ。（画像参照）取扱説明書はございません。未使用品ではありますが、一度開封しているため神経質な方はお控えください。ご質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。他サイトにて出品し売り切れた場合、こちらのページは削除いたします。.
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