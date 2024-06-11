Panasonic LUMIX FZ DMC-FZ28-K



パナソニック デジタルカメラ LUMIX (ルミックス) FZ28 ブラック DMC-FZ28-K



中古：AB(良品)】パナソニック LUMIX DMC-FZ28-K ブラック | 2184370173958



パナソニック LUMIX DMC-FZ28-K ブラック | コンパクトデジタルカメラ



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デジタルカメラ DMC-FZ28 商品概要 | ムービー／カメラ | Panasonic



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PanasonicLUMIXFZDMC-FZ28-K完動品です。中古品のため多少の傷などがあります。画像にてご確認ください。■出品内容■・カメラ本体・充電器・ショルダー紐・カメラバッグショルダー紐は古くなっていますがまだ使えるのでお付けいたします。カメラバッグもLUMIXのものではないですがちょうど良く使えるものですのでこちらもお付けいたします。※重要※バッテリーはメルカリの規定上出品が出来ませんので付属しません。ご注意ください。CAMERATECHNOLOGY:COMPACTHDMI端子数(新):0SDカード対応種類:SDHCカード対応color:BLACKセンサーサイズ:1/2.33型センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池ファインダ種類:電子ビュータイプフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:SDHCモニタ有光学ズームクラス別:9.5倍以上動画圧縮方式:QUICKTIME動画有効画素数・クラス別:400万画素以上動画記録画素数:1280X720可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類:光学式撮像素子種類:CCD総画素数クラス別3:601万画素以上静止画有効画素数・クラス別:951〜1050万画素顔認識種類:顔認識機能#パナソニック#Panasonic