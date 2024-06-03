Apple Watch全シリーズ充電器 対応モデル

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G-1475-T／ご覧頂きありがとうございます！！＼◎開店以来♪大好評♪◎人気?売れ筋品を取り揃えました。なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。◎1~3日以内での発送完了を目指しております。【確かな品質】IWatch充電器はアップルオリジナル磁気充電モジュールを内蔵しています。iWatchが磁石で自動的に吸着するため、位置の調節をする必要がなく、ポンっと乗せればすぐに充電が開始します。使いやすく、強力な磁気吸着により、充電器の中心から外れることなく自由に角度を調整できます。【純正磁気充電器と高速充電】000mAhの高密度ポリマー充電式バッテリーを内蔵しており、すべてのシリーズを2?3回充電できます。外出先での使用に適した、2時間でiWatchを完全に充電します。（※iWatch以外のスマートウォッチは非対応。）【インテリジェントLEDライト】バッテリー残量に合わせて4段階に点灯するLEDインジケータランプも搭載しています。1つのステージは25％の電力を表します（0--25％-50％-75％-100％）、一目でバッテリー残量がわかります。（本製品を充電する際は付属のUSB-Cケーブルを使って充電が可能）