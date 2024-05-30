ブラウン 光美容器 シルクエキスパート　脱毛　値下交渉大歓迎‼️

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ブラウン(Braun)脱毛機値下げ交渉大歓迎❗️モデル名シルクエキスパート Pro5色:ホワイト本体重量:275gフラッシュ自動調節システム:10段階機能搭載出品内容は写真の通りです。箱、説明書もあります。【フラッシュ自動調節システム】光出力を自動調節するので、エステと同じような脱毛が可能【連続フラッシュモード搭載】照射間隔が短くなるため、速い処理が可能【人間工学に基づくデザイン】自分で処理する際に使用しやすいデザイン