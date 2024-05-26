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ボルボV70クラッシック値下げ１０月２１日迄
商品番号 J29378675189
商品名

ボルボV70クラッシック値下げ１０月２１日迄
ブランド名 ボルボ
特別価格 税込 42,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボルボV70クラック平成12年2400cc古い車なので現車確認宜しくお願い致します左格納ミラー不良グレー革シートリサイクル料金¥17110は別途頂きます現物は岸田市に成ります他にも出しているのでいきなり取り消しする場合があります現車確認無しでの価格交渉はスルー致します引き渡し後はご自身の責任で宜しくお願い致します。
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