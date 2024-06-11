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RS-R Ti2000ダウンサス　マークX　クラウンなど
商品番号 A33350783242
商品名

RS-R Ti2000ダウンサス　マークX　クラウンなど
ブランド名 アールエスアール
特別価格 税込 9,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サスペンションタイプ...固定式対応車種メーカー...トヨタ新品購入　街乗りメインです。ダウンサスは破損しない限り、半永久的に使えますが、サスは5000km走ってない程度です。ストラットは分かりません。へたり無し固着無し比較的綺麗欠品パーツ無し車を手放すのでお譲りします！ダウンサスですので、そこまで下がりませんが、見た目が締まり良いですよ！お写真ご参考にして下さい。出品者負担で30000円出品です。直接お取引も出来ます。（22000円です）お値下げ不可です。
http://narcologia.ru/goods/recommended962390.html
http://narcologia.ru/goods/Addict676218.html
http://narcologia.ru/goods/organization783862.html
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