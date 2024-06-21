ラパン HE21S リアピース

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商品詳細
ラパンHE21Sのリアピースストレートマフラーです！砲弾タイプですがタイコはついてないです！前期型NAにて使用していました！磨けば綺麗になるはずです！音量はとにかく爆音です！！⚠︎夜中はご近所さんに配慮してください。景気よく気持ちいいカーライフ過ごしたい方いかがでしょうか？？
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