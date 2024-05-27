トヨタ　アイシス　ETC ナビ　バックカメラ付　車検R5.11月迄

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商品詳細
ボディタイプ···ミニバン年式···平成18年式走行距離···5万〜5.9万km年式：2006.03月型式：DBA-ANM10Wミッション：インパネCVTボディタイプ：5ドアミニバンエンジン種別：ガソリン 排気量：2000cc過給機:なしハンドル：右 乗車定員：7人 リサイクル：リ済込 （エアコン・クーラー 運転席エアバッグ助手席エアバッグ ABSパワステ 横滑り防止装置 キーレス パワーウィンドウ 盗難防止装置MTモード付アルミホイール フロントフォグランプ3列シート 両側スライドドア ETCナビ バックカメラ)※現車確認、試乗できます。サイト内での価格交渉は承れません。車両スペックはご自身でお調べください。他サイトにも記載していますので、即購入はご遠慮ください。
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