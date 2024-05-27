訳アリ　レクサス　GS AVE30 IS RC用　リアエアバックエアサス

ROAMAIR製 エアサス用リアエアバック対応写真レクサスGSシリーズレクサスAVE30ISシリーズレクサスRCシリーズスタビリンク移設or取り外し要スタビリンクへの擦り傷が一部あります。使用には問題ありません。使用期間1ヶ月ロアアームとフレーム上部の位置関係も見直し最適な関係にしてあります。縦170mmエアバックにすることでストローク量も確保しております。入札前に在庫確認をお願い致します。金額は左右セットです。



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