ＪＯＭ　ＢｌｕｅＬｉｎｅ　ワーゲン　ゴルフ5・6 イオス　　リア一式

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ＪＯＭ ＢｌｕｅＬｉｎｅ リア一式ワーゲンゴルフ5・6、イオス、シロッコ等ワーゲンイオスに使用していました。抵抗あり、自力で戻ります。アジャスターも固着無しです。ローダウンするには丁度良いです。ドシャコタンにしたい方にはお勧めしません。写真は実際に装着していた写真になります。車高調を1台分購入したので必要がなくなりました。トラブル防止の為コンビニ払いNGすり替え防止の為、クレーム等受け付けません。他でも出品中ですので早めにご検討下さい。#ヘラフラ#スタンス#usdm#チャクリキダンパー#メーガンレーシング#326パワー#ワーゲンイオス#ゴルフ5#ゴルフ6#ジェッタ5#シロッコ#xyz車高調#RUSH車高調#Forge#絶対停止#326Power#チャラバネ#マジバネ#TT#Jetta#Eos#Golf5#Touran#Passat#Scirocco#HKS#シャコタン#カスタムカー#キャンバー#車高調整#街道レーサー#ドリフト#ゴルフ5#ゴルフ6#ワーゲン#イオス#ジェッタ5#トゥーラン