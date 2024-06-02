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- 吉岡浩太郎 「夫婦滝昇り鯉」
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商品詳細
吉岡浩太郎 「夫婦滝昇り鯉」=商品の説明=鯉は黄河を逆り龍門にいたり滝を昇って龍と化し天に昇る。玄関は風水と家庭において最も重要な部分とも考えられています。家の繁栄はまず玄関から。また、この豊かな金運と繁栄をもたらす「夫婦黄金の滝鯉」を玄関先に飾って、家中にたくさんのお金と幸福を招くようにしてください。☆額は傷や汚れはありますが、絵自体は綺麗です。発送時、額は必要なければ外して発送致します。
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