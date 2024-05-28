ラパン用HE22S系純正エキマニ（触媒）　H0203

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スズキラパン用HE22S系23年式の物になります。目立ったサビや汚れは有ります。取り付け部分問題は有りません。詳しくは落札者様ご自身で画像よりご判断下さい。お振込み後の発送です。運送会社はヤマト便または佐川急便の発送となります。